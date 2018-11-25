وحدة التشكيل البحري تفكك 13 لغماً بحرياً في سواحل ميدي

عثرت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة صباح اليوم الاحد على ١٣ لغما بحريا قبالة سواحل محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري بقوات التشكيل البحري التابع للمنطقة الخامسة ان مجموعة استطلاعية تابعة للتشكيل عثرت على الألغام البحرية أثناء قيامهم بدوريات استطلاعية معتادة.

وأشار المصدر الى أن فرق الهندسة العسكرية التابعة للشكيل تمكنت من اتلاف ١١ لغما بحريا في عرض البحر فيما تم نقل إثنين منها إلى جزيرة الدويمة التابعة لمديرية ميدي محافظة حجة.

وكانت قوات التشكيل البحري عثرت يوم أمس الأول على ١٦ لغما بحريا، ليصل عدد الألغام التي تم العثور عليها خلال اليومين الماضيين الى ٢٩ لغما بحريا، وهي أكبر كمية ألغام يتم العثور عليها في فترة زمنية قصيرة.

وتعمل فرق الهندسة العسكرية وفرق الإستطلاع التابعتين للشكيل بشكل متواصل في مسح الألغام وإنتزاعها وتأمين السواحل البحرية التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني خوفاً على حياة الصيادين وسعياً لتأمين خط الملاحة الدولي.