لجنة تزور سجون سيئون والقعيطي يؤكد التعامل مع السجناء بكرامة وإنسانية

التقى فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة الدكتور غالب القعيطي، اليوم الاحد، وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري وذلك في إطار نزولهم الميداني إلى المحافظة للاطلاع على أوضاع السجون.

وذكر رئيس اللجنة الدكتور غالب القعيطي أن مهمة اللجنة تتمثل في رصد جميع الانتهاكات ومتابعة حقوق السجناء والاطلاع عن كثب على أوضاع السجون وحقوقهم المكفولة بحسب القوانين النافذة وكذا الحالة الإنسانية للمساجين .

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة عمل اللجنة لعدد من المحافظات المحررة حيث يقوم أعضاء اللجنة وفريق من الراصدين والمحققين بالتعرف عن مدى ما يتمتع به السجناء من الحقوق والمواثيق الدولية ، والاستماع إلى الجهات ذات العلاقة .. مشيراً إلى أن برنامج زيارتهم يشمل زيارة السجن المركزي بسيئون و مقابلة المساجين للاطلاع على أوضاعهم .

من جانبه أستعرض وكيل المحافظة، وفقا لوكالة سبأ الإجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية والأجهزة ذات الاختصاص بشأن السجناء .. لافتاً إلى أن اللجنة الأمنية عند حجزها لأي عناصر يتطلب الموقف احتجازهم كإجراءات احترازية لعدم تفاقم الموقف تجاه القضية موضوع الخلاف سعيا منها لحماية المجتمع من المجرمين والإرهابيين، وكذا تحسباً لحدوث ما لا يحمد عقباه تجاه أي خلاف يحدث في أي من مناطق وادي حضرموت .

وأكد أنه لم يتم إخفاء أحد بدون وجه حق وان التعامل مع السجناء يتم بكرامه وإنسانية .

من جانبهما أوضح أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى اللواء يحيى ابو عوجاء ومدير السجن المركزي بسيئون العقيد عبده المري أن ملفات السجناء في طور تقديمها للنيابة المتخصصة وأن الإجراءات المعمول بها في السجن تمشي بحسب القوانين النافذة ومراعاة للمصلحة العامة للمجتمع .