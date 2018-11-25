بالوثيقة.. الهيئة العامة للطيران تصدر تَعميمًا بإيقاف بيع التذاكر بالعملات الأجنبية

الخليج 365 - عدن أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم، تَعميمًا يقتضي بإيقاف بيع تذاكر الرحلات الجوية بالعملات الأجنبية. وتقدمت الهيئة بطَلبًا يُطالب جميع شركات الطيران المحلية والاستثمارية بإيقاف بيع تذاكرها بالعملات الأجنبية للمواطنين المحليين بداخل البلاد. وقالت الهيئة بإنه يمنع بيع تَذاكر السفر بالعملات الأجنبية كالدولار الأمريكي، لاسيما بأن جميع شركات الخُطوط الجَوية المُتاحة تَبيع تذاكرها بالعُملات تِلك، ولم تَقوم بِتثبت سِعر مَحلي رَسمي. ونوهت على جَميع الشركات والخطوط الجوية بأن تقوم بِتحديد سِعرًا بالعُملة المحلية "الريال اليمني"، ثابتًا. وشددت الهيئة، بالتقييد والالتزام بِما ذَكرته.. مُحذِره بأنه سوف تّتخذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين للتعميم.

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