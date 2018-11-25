شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة اليوم العالمي لاستخدام المراحيض مؤسسة استجابة تنظم فعالية توعوية بمديرية الحمية الداخلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بمناسبة اليوم العالمي لاستخدام المراحيض 19من نوفمبر اقامة مؤسسة استجابة للاغاثة والتنمية وبدعم و تمويل منظمة زوا العالمية بمدرسة الشهيد الاحمر بعزلة بلاد القبايل مديرية الحيمة الداخلية حفلا بمناسبة اليوم العالمي لتستخدام المراحيض

الفعالية التي حضرها الطاف المداني منسقة المشروع وبسام الخامري مسؤول اللوجستكس للمشروع وعدد من اعضاء مؤسسة استجابه ومشايخ واعيان المنطقه تعد ضمن مشروع التدخل المتكامل في مجال الامن الغذائي والاصحاح البيئي للتخفيف من مخاطر الصحة وسوء التغذية للمجتمعات المتضررة بمحافظة صنعاء مديرية الحيمة الداخلية

وفي الحفل تطرق الاخوة قاسم القادري عن مؤسسة استجابة للاغاثه والتنمية والشيخ علي الاشول عن مشايخ واعيان المنطقه ودارس الصريمي مدير مدرسة الشهيد الاحمر الي ضرورة التوعية المجتمعية من مخاطر الصحة وسوء التغذية مثمنيا الجهود المتواصلة لمؤسسة استجابة واسهاماتها من خلال هذه الفعاليات التوعوية الهادفة الي توعية المجتمع وبما يعود بالفائدة على صحة الفرد والاسرة في المجتمعات المتضررة



شهد الحفل تقديم العديد من الفقرات الفنية والانشاديه لطلاب وطالبات مدرسة الشهيد الاحمر ومسرحية الصورة الاجمل لنجمي الكوميديا الفنان خالد البحري والفنان ابراهيم شرف الدين