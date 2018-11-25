إجتماع في عدن برئاسة المحافظ يقر توفير معدات النظافة على المديريات

أقر إجتماع ترأسه محافظ محافظة عدن احمد سالم ربيع علي، اليوم، توفير ١٣ فرامة و١٢ دينة و٢ سنكوحة سيتم توزيعها حسب الاولوية في الاحتياج لجميع مديريات العاصمة عدن (/صيرة ،المعلا، التواهي، خورمكسر، الشيخ عثمان، المنصورة، دارسعد، والبريقة) والمعتمدة ضمن مشروع الدعم الحكومي باثنين مليار لشراء الات ومعدات لصندوق النظافة .

وجرى في الاجتماع الوقوف على أوضاع النظافة بمديريات محافظة عدن من كنس ورفع مخلفات القمامة ،وضرورة رفع مستوى النظافة وتحسين الاداء وتفعيل نشاط رؤساء اقسام النظافة بالمديريات وتحمل مسؤلياتهم في تطوير وتحسين اعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وباشراف مباشر من مدراء عموم المديريات ومتابعة مستمرة من قيادة صندوق النظافة مع وجود لجان لتقييم ومتابعة مستوى الاداء في كل مديرية .

كما ناقش المحافظ مع رؤساء اقسام النظافة في كل مديرية مدى توفرالقوى العاملة والفاعلة في كل مديرية و ملائمتها لتحسين اعمال النظافة ونسبة العجز القائم وكذا عدد الاليات العاملة والعاطلة في كل مديرية ونسبة الاحتياجات اللازمة للمعدات .