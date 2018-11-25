شاهد.. مواطن ينجو من موت محقق بقذيفة حوثية في الحديدة

نجا مواطن من موت محقق بعد استهداف منزله من قبل مليشيا الحوثي بقصف مدفعي وصاروخي مكثف استهدف عدداً من الأحياء السكنية في مدينة الحديدة غرب البلاد .

وقال سكان محليون إن المواطن احمد علاية كان نائماً على سريره في منزله وما إن نهض من عليه وابتعد قليلاً اخترقت باب منزله قذيفة اطلقتها مليشيا الحوثي وسقطت على سريره بعد إن حولت باب منزله إلى كومة حديد وألحقت أضراراً كبيرة في منزله .

ونشر المركز الاعلامي لألوية العمالقة مقطع فيديو يوضح حجم الأضرار التي ألحقتها قذائف وصواريخ مليشيا الحوثي بمنازل المواطنين في التحيتا ومدينة الحديدة .