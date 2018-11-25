عدن .. محلي البريقة يناقش تحضيرات تنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال

ناقش مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي، اليوم الأحد، التحضيرات الجارية لتنفيذ الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال ، والذي ستنطلق فعالياتها يوم غد " الأثنين " ، لمدة " 3 " أيام .
وأستمع اليزيدي من مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية الدكتور فهد عبدالقوي العلوي ، إلى شرح عن خطط وبرامج الحملة وآلياتها العملية للتحصين والذي يستسهدف الأطفال من عمر يوم إلى مادون سن الخامسة ، مشيراً إلى أن الحملة سينفذها " 136 " عامل وعاملة موزعين على " 67 " فرقة صحية ما بين ثابتة ومتحركة ، ويشرف عليهم " 11 " مشرفاً صحياً .
وأكد مدير عام البريقة على ضرورة تظافر الجميع من أجل إنجاح مهام التحصين وإيصال اللقاحات إلى الفئة العمرية المستهدفة لتحقيق الأهداف المنشودة من الحملة ، داعياً أولياء الأمور إلى التعاون مع فرق التحصين ودفع أطفالهم للحصول على جرعات اللقاح لتعزيز مناعتهم من هذا المرض .
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