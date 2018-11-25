قوات الجيش تحرر جبلاً استراتيجياً في مديرية خدير بتعز

تمكنت قوات الجيش والمقاومة اليوم الأحد من تحرير جبلاً استراتيجياً في مديرية خدير بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد . وقالت مصادر "الخليج 365" إن قوات اللواء الثالث حزم تمكنت اليوم من تحرير جبل قرن العجل بمنطقة الراهدة بمديرية خدير بمحافظة تعز . وأكدت المصادر إن قوات الجيش تمكنت من تحريره عقب مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا مؤكدة إن الجيش أحكم السيطرة على الجبل ومحيطه .

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