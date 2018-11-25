شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الرئيس هادي يفاجئ الجميع قبل قليل .. ويعود إلى هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في الرئاسة اليمنية لموقع أبابيل نت أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيعود اليوم الأحد إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض قادما من أمريكا بعد رحلة علاج استمرت أسابيع.

وأكدت قناة الحدث الأخبارية الخبر وقالت إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سيلتقي الرئيس هادي والحكومة اليمنية غدا الإثنين بعد لقائه بقيادات الحوثيين في صنعاء.