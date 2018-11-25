شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: انتكاسة جديدة ومفاجئة للريال اليمني .. وعودة الدولار والريال السعودي إلى هذا الحد مساء اليوم (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018م. أسعار صرف العملات في صنعاء الدولار الأمريكي =545 بيع 555 الريال السعودي =143 بيع 145.5 أسعار صرف العملات في عدن الدولار الأمريكي = 550 بيع 560 الريال السعودي=144 بيع 146.5 ملاحظة: محلات الصرافة تمتنع من بيع العملات للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: انتكاسة جديدة ومفاجئة للريال اليمني .. وعودة الدولار والريال السعودي إلى هذا الحد مساء اليوم (أسعار الصرف) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .