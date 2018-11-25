شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة تُثير الاستغراب للمبعوث الأممي برفقة القيادي "محمد علي حوثي" وسلاحه تحت الطاولة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر جمال بن عطاف، عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، صورة تثير الكثير من علامات الاستفهام، حول مفاوضات مارتن غريفيث، المبعوث الأممي لدى اليمن. وقال في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها ""الخليج 365"": "تتفاوض معهم والسلاح تحت الطربيزة يا جريفث".

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