شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: ست ساعات فقط لتحرير مدينة وميناء الحديدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية في الحديدة "أن مدينة وميناء الحديدة، سيتحرران خلال ست ساعات فقط، على أيدي قوات الجيش والمقاومة، في حالة شنت الحرب في كافة الجبهات بالمدينة في وقت واحد"



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