شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة للمغتربين اليمنيين في السعودية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة سعودية ” أن هناك بوادر إيجابية في فتح ثاني منفذ بين اليمن والسعودية أمام حركة المسافرين. وفي تغريدة لها بصفحتها الرسمية على تويتر قالت صحيفة ” نجران اليوم ” أن العمل سيتسأنف الشهر القادم في منفذ الخضراء (البقع ) بين اليمن والسعودية الشهر القادم. هذا ولم تذكر الصحيفة تفاصيل إضافية عن طبيعة فتح المنفذ بين البلدين وطريقة وجهة حركة المسافرين من وإلى اليمن.

ومنفذ الخضراء كما تسميه السعودية أو منفذ البقع كما يسميه اليمنيون يقع في الحدود ما بين مديرية البقع في محافظة صعدة ومنطقة نجران السعودية.

والبقع هو المنفذ الحدودي البري لليمن مع السعودية يبعد عن صعدة حوالي 150 كلم وعن نجران أقرب منطقه سعودية 100 كلم يقابله منفذ الخضراء السعودي التابع لمنطقه نجران.

يتبع للبقع مديريات العطفين اليتمة ووادي الفرع ووادي ال أبو جباره وكتاف ونشور وهي منطقة رملية في محافظة صعدة. كما كان المنفذ يمثل حركة تجارية لنقل المواد الغذائية البسيطة إضافة إلى تصدير البن والعسل اليمني وبعض البهارات اليمنية إلى السعودية. يشار إلى أنه منذ بدء عمليات عاصفة الحزم أواخر مارس 2015 تم إغلاق كافة المنافذ بين اليمن والسعودية عدا منفذ الوديعة في محافظة حضرموت الذي لايزال هو الوحيد أمام حركة المسافرين اليمنيين والحركة التجارية بين البلدين.