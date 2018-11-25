مقاتلات التحالف تدمر مدافع ومضادات تابعة للمليشيا في الحديدة

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الأحد مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب البلاد .
وقالت مصادر "الخليج 365" ان غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في كيلو 16 بالحديدة .
وأكدت المصادر إن الغارات أسفرت عن تدمير مدافع ومضادات طيران في مزارع جنوب كيلو 16 كما أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا .
وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال .
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