مقاتلات التحالف تدمر مدافع ومضادات تابعة للمليشيا في الحديدة

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الأحد مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب البلاد .

وقالت مصادر "الخليج 365" ان غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في كيلو 16 بالحديدة .

وأكدت المصادر إن الغارات أسفرت عن تدمير مدافع ومضادات طيران في مزارع جنوب كيلو 16 كما أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا .

وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال .