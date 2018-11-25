شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي كويتي يفجر مفاجاة من العيار الثقيل ويكشف عن ‘‘الكذبة الكبرى’’ للمبعوث الأممي .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال أحمد الجارالله، الكاتب الصحفي الكويتي، إن "الحوثي عبدالملك مختفي وهو خارج اليمن، والمبعوث الدولي لم يقابله على الرغم من طلب الأخير لقاء الحوثي". وأشار إلى أن الحوثي "يعلل إبتعاده أنه يدير المعارك التي أصبحت أم المهالك". وتابع في تغريدة عبر "تويتر"، : "معارك الحوثي عبدالملك مثل معارك حسن بغل الضاحية معارك خطب أكاذيب يطرب لها الجاهلون".

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