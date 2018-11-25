شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة :شبيه علي عبدالله صالح...يصل مطار عدن الدولي...وقوات الأمن تضطر لحمايته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الزميل الصحفي أنيس منصور صورة له على حائطه بتويتر تابعها محرر هناعدن قال فيها ‏رجل يمني يشبه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وصل مطار عدن اليوم قادم من أوروبا وبادر الكثير بالتقاط صور معه اضطر أمن المطار لوضع حمايه له "

وتابع قائلا شعب الجنوب عشق الزعيم عفاش حياً وأحبه وندم على قتله وأحب حتى من يشبهونه فتسابقوا وازدحموا على صوره الشبيه حباً في ‎#عفاش.