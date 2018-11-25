شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة :شبيه علي عبدالله صالح...يصل مطار عدن الدولي...وقوات الأمن تضطر لحمايته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر الزميل الصحفي أنيس منصور صورة له على حائطه بتويتر تابعها محرر هناعدن قال فيها رجل يمني يشبه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وصل مطار عدن اليوم قادم من أوروبا وبادر الكثير بالتقاط صور معه اضطر أمن المطار لوضع حمايه له "
وتابع قائلا شعب الجنوب عشق الزعيم عفاش حياً وأحبه وندم على قتله وأحب حتى من يشبهونه فتسابقوا وازدحموا على صوره الشبيه حباً في #عفاش.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة :شبيه علي عبدالله صالح...يصل مطار عدن الدولي...وقوات الأمن تضطر لحمايته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .