اشتباكات في محيط مدينة "بير أحمد" في عدن

إندلعت إشتباكات عنيفة، اليوم الأحد، بين قوات أمنية ومسلحين مجهولين، في مدينة بير أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن .

وذكرت مصادر محلية، أن الإشتباكات جاءت على خلفية عمليات بسط على الأراضي والتي تقوم السلطات الأمنية بمحاربتها حالياً .. مشيراً إلى أن الإشتباكات كانت عنيفة وإستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة .

وأضافت أن الإشتباكات لازالت مستمرة حتى الآن وأنها أثارت حالة من الرعب والخوف في نفوس المواطنين .

وتنفذ السلطات الأمنية في العاصمة عدن منذ ايام حملة للحد من عمليات البسط العشوائي على أراضي المواطنين والدولة .