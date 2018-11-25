اشتباكات في محيط مدينة "بير أحمد" في عدن

إندلعت إشتباكات عنيفة، اليوم الأحد، بين قوات أمنية ومسلحين مجهولين، في مدينة بير أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن .
وذكرت مصادر محلية، أن الإشتباكات جاءت على خلفية عمليات بسط على الأراضي والتي تقوم السلطات الأمنية بمحاربتها حالياً .. مشيراً إلى أن الإشتباكات كانت عنيفة وإستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة .
وأضافت أن الإشتباكات لازالت مستمرة حتى الآن وأنها أثارت حالة من الرعب والخوف في نفوس المواطنين .
وتنفذ السلطات الأمنية في العاصمة عدن منذ ايام حملة للحد من عمليات البسط العشوائي على أراضي المواطنين والدولة .
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