مقتل 6 من عناصر القاعدة في غارة أميركية بالبيضاء

لقي 6 من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، مصرعهم، اليوم، بغارة جوية لطائرة أميركية بدون طيار في البيضاء .
وقالت مصادر محلية، أن طائرة بدون طيار أميركية، إستهدفت مركبة كانت تقل عناصر تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء، وتمكنت من قتل ستة منهم .
وفي منتصف العام الماضي نفذت الولايات المتحدة الأميركية عملية عسكرية في محافظة البيضاء إستهدفت منزل طارق الذهب المعروف بإنتمائه لتنظيم القاعدة .
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