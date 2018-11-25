مقتل 6 من عناصر القاعدة في غارة أميركية بالبيضاء

لقي 6 من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، مصرعهم، اليوم، بغارة جوية لطائرة أميركية بدون طيار في البيضاء .

وقالت مصادر محلية، أن طائرة بدون طيار أميركية، إستهدفت مركبة كانت تقل عناصر تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء، وتمكنت من قتل ستة منهم .

وفي منتصف العام الماضي نفذت الولايات المتحدة الأميركية عملية عسكرية في محافظة البيضاء إستهدفت منزل طارق الذهب المعروف بإنتمائه لتنظيم القاعدة .