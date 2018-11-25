بالصور .. مصرع وإصابة 4 من أبناء وأقارب عبده الجندي في تعز

لقي 2 من أقارب القيادي المتحوث عبده الجندي مصرعهما وأصيب 2 آخرين بينهما أحد أبنائه خلال مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة في الشريجة بتعز جنوب غرب البلاد . وقالت مصادر "الخليج 365" إن محمد فؤاد عبده الجندي، وعلاء محمد محمد الجندي قتلا بنيران الجيش أثناء مشاركتهما القتال بصفوف مليشيا الحوثي في الشريجة بتعز . وأضافت المصادر إن نجل عبده الجندي، فؤاد عبده الجندي وابن اخته ريدان صادق أصيبا في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهة الشريجة.

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