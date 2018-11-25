شاهد.. طريقة رقص الحضرميات في الأعراس

وقفت حضرموت طويلا عند المستوى الأول الذي يسمى 'الأغاني الشعبية' وهو المستوى الموسيقي الراقص الذي يتمثل في أغانينا وعادتنا الشعبية الراقصة والتى تملأ فراغ حياه الغالبية العظمى من أفراد الشعب فعرفت النغمات والألحان البدائية في 'الزامل' ومدارات الرقص المختلفة للقبائل وفي الألعاب الشعبية الأخرى مثل 'الخابة' و 'الشرح الحضرمي' و 'البطيق' و الشبواني وكل هذه الألعاب التى لاتخلو من الموسيقى والمعبرة عن مشاعر الشعب وافراحه كانت التقاليد المتباينة واختلاف القبائل والعشائر وتعدد مناطقهم من أهم الأسباب لاستقلال كل منطقة وكل فريق بألعابه الشعبية وأغانية الخاصة.

ومن أشهر الرقصات التي يؤديها كلا الجنسين في وقت واحد هي ما يعرف باسم 'المقسوم' في حضرموت ويتم أداءها بإيقاع ومزماز، ويرافق كل راقصة راقص أو راقصين أثناء الأداء.

وتحتوي أغاني الدان على ألحان تمتاز بالقوة وقد ظهرت مؤخرا في الأوساط الحضرمية، ويعشقها الشباب من الجنسين وأصبحت أداة تعبير عن العواطف والحب ووسيلة للتغريب بتباريح العشق والغرام وآهات العواطف، وليس لأشعار الدان أوزان مستقرة مألوفة كما هو المعهود في غيره من الألحان .

ويبدأ صاحب اللحن بالتلحين مهمهماً في البداية ثم يأتي دور الشاعر ليضع الكلمات ومن هنا أصبح شعر الدان قريباً من الشعر المنثور .