شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش الوطني يدخل لاول مره منطقة في صعدة لم يستطيع جيش الرئيس السابق صالح دخولها خلال الحروب السته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حررت قوات الجيش الوطني، قبل ساعات مواقع جديدة في مديرية كتاف، شمالي محافظة صعدة وغنمت كنز وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، كما وصلت إلى مناطق لم تدخلها القوات الحكومية من الحروب الأولى في صعدة قبل أكثر من 15

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش الوطني يدخل لاول مره منطقة في صعدة لم يستطيع جيش الرئيس السابق صالح دخولها خلال الحروب السته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .