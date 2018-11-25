شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصرف تستقر عند مستوى مرتفع للريال اليمني.. (أسعار الصرف الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء) صباح اليوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018م أسعار صرف العملات في صنعاء الدولار الأمريكي =544 الريال السعودي = 143 أسعار البيع الدولار الأمريكي = 553 الريال السعودي= 145.5 ملاحظة: محلات الصرافة تمتنع عن بيع العملات للمواطنين



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