شكرا لقرائتكم خبر عن وصول قائد عسكري رفيع إلى تعز ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل اللواء الركن دكتورآ عبدالله الحاضري المدعي العام العسكري ورئيس دائرة القضاء العسكري بالجمهورية الى محافظة تعز اليوم الأحد. وقال الناطق باسم الجيش الوطني العقيد عبد الباسط البحر أن اللواء الحاضري وصل بتكليف من الرئيس عبدربه منصور هاديآ ، وذلك للتحقيق في قضايا عسكرية وامنية. وقال أنه عقد اجتماعات مع القيادات العسكرية والامنية بالمحافظة وفي مقدمتهم العميد/ عبدالعزيز المجيدي رئيس اركان المحور قائداللواء170 د/جو وستسغرق الزيارة عدة ايام.

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