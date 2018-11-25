شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 15 عام لم تدخل قوة حكومية هذا المكان و قوات الجيش الوطني تصل إليه .. شاهد ماذا وجدت فيه ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حررت قوات الجيش الوطني، قبل ساعات مواقع جديدة في مديرية كتاف، شمالي محافظة صعدة وغنمت كنز وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، كما وصلت إلى مناطق لم تدخلها القوات الحكومية من الحروب الأولى في صعدة قبل أكثر من 15

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