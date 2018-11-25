شبوة: حملة أمنية لملاحقة التجار المتلاعبين بالأسعار

نفذت قوات أمنية بمدينة عتق، حملة لإغلاق المحلات التجارية للمتلاعبين بالأسعار.
وقال مصدر أمني لـ"يمن شباب نت"، "إن القوات المشتركة نفذت صباح اليوم حملة أمنية أغلقت فيها عشرات المحلات التجارية لعدد من التجار الذين لم يلتزموا بالأسعار الجديدة".
وأضاف المصدر، "تم اعتقال عدد من كبار التجار بسبب تلاعبهم بالأسعار وعدم انزالها مواكبة مع نزول الصرف وتعالي الريال أمام العملات الاجنبية".
و"تعد القوات المشتركة قوات مكونة من عدد من الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية لحماية مدينة عتق".
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