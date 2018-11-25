القديمي: هكذا تنهب مليشيا الحوثي معدات كهرباء الريف وتحول شوارع الحديدة "صور"

يواصل وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، فضح ممارسات مليشيا الحوثي بالمدينة. وقال القديمي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "مازالت المليشيات الحوثيه تقوم بنهب المحافظة". وأضاف:"ومنها مولدات الكهرباء والمعدات التابعة لمشروع كهرباء الريف بالحديدة ويقومون بنقلها للعاصمة صنعاء على متن قاطرات منذ يوم امس ". وبث صورة عن بعض الطرق وقال عنها:"انظروا كيف حولت مليشيات الحوثي شوارع مدينة الحديدة هذا شارع صنعاء أمام الحـديدة مول وبجـوار مستشفى الأمـل هل مر مارتن غريفيت من هنا؟".

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