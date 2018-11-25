تجدد القصف الجوي العنيف على مواقع المليشيا في رازح بصعدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 25 تشرين الثاني، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقال مصدر محلي إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف المصدر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.
وكانت مواقع المليشيا في المديرية ذاتها قد تعرضت، في وقت سابق اليوم، لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
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