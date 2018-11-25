رصد انتهاكات متصاعدة للحوثيين ضد المدنيين بالحديدة بعد مغادرة "غريفيث"

رصد موقع أخباري، انتهاكات الحوثيين المتصاعدة ضد المدنيين في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بعد مغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وتصاعدت حدة الانتهاكات الإنسانية لمليشيا الحوثي بحق المدنيين غربي اليمن خلال 48 ساعة من مغادرة المبعوث الأممي مارتن جريفيث، لمدينة الحديدة، وفقاً لموقع "العين الأخبارية"، تابعه "اليمن العربيب"

واقتصرت زيارة جريفيث على ميناء الحديدة دون الاطلاع على الوضع الإنساني وجرائم الحرب داخل المدينة الواقعة على البحر الأحمر.

وتنوعت انتهاكات الحوثيين المفزعة بين أعمال النهب المنظم لمخازن مؤسسات الدولة وبين حملات الاعتقالات الجماعية التي طالت 28 مدنيا، بينهم مسنون وصحفي، كما فتكت القذائف المدفعية بدائية الصنع بأطفال ونساء.

وأكد مصدر محلي بمدينة الحديدة لـ"العين الإخبارية" أن دوريات حوثية داهمت عشرات المنازل في أحياء الميناء وحي "اليمن" وسط المدينة القابعة تحت سيطرتها، مضيفا أن 9 مدنيين على الأقل اختطفوا، بينهم مسنون رفضوا ترك منازلهم لمليشيا الحوثي قبل أن تعمد نقلهم لجهات مجهولة.

كما اقتحم الانقلابيون العشرات من المنازل في مدينة باجل شرق محافظة الحديدة للبحث عن قائمة طويلة من المناهضين لها وشباب رفضوا الانخراط في صفوفها القتالية.

وذكر مصدر حقوقي لـ"العين الإخبارية" أن 19 مدنيا اختطفوا من أحياء متفرقة من مدينة باجل بينهم صحفي.

وأوضح المصدر أن الصحفي المختطف هو أنور الحاج، الذي يعمل مستقلا منذ اجتياح المليشيا لمحافظة الحديدة، قبل أن تودعه المليشيا القلعة الأثرية المجاورة لموقع عسكري تمهيدا لاستخدام المدنيين دروعا بشرية.

ي ذات السياق، قتل طفلان وأصيب آخرون، مساء السبت، بقذائف مدفعية بدائية الصنع أطلقتها المليشيا من مزارع شرقي المدينة وسقطت على قرى السكان.

وقالت مصادر ميدانية لـ"العين الإخبارية" إن طفلين قتلا، وأصيب 4 آخرون بينهم امرأة، بقذائف "هاون" أطلقتها المليشيا على بلدة "دير حسن" المجاورة لمثلث "كيلو 16" شرقي الحديدة.

في غضون ذلك، أشار بيان صحفي للمقاومة المشتركة إلى أن مليشيا الحوثي قامت بنهب العشرات من مولدات الكهرباء والمعدات التابعة لمشروع كهرباء الريف بالحديدة، وقامت بنقلها للعاصمة صنعاء على متن أكثر من 40 شاحنة.

وطبقا للبيان فقد نهبت المليشيا أكثر من 500 مولد كهربائي من إجمالي مخازن ومستودعات كهرباء الريف في شارع جيزان شمالي المدينة.