شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يغادر امريكا بصورة مفاجئة بعد انباء عن مؤامرة للاطاحة به " تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في الرئاسة اليمنية لموقع أبابيل نت أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيعود اليوم الأحد إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت قناة الحدث الأخبارية الخبر وقالت إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سيلتقي الرئيس هادي والحكومة اليمنية غدا الإثنين بعد لقائه بقيادات الحوثيين في صنعاء.

