التميمي يدشن توزيع المهام للدفعة الأولى من الشرط النسائية بالمكلا

دشن المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، أمس السبت، توزيع الدفعة الأولى من الشرطة النسائية على المرافق و الوحدات الأمنية بمدينة المكلا.

وخلال التدشين أكد العميد التميني ضرورة الالتزام والدقة في العمل الأمني الذي يعكس الصورة الحضارية عن دور المرأة الحضرمية في الجانب العسكري والأمني، مستعرضاً الدور الذي يقدمه العنصر النسائي في الفترة الأخيرة في مشاركتها في الإبلاغ وضبط بعض الجرائم.

*وشدد على أداء العمل باخلاص واتقانه بشكل يسعى للرقي بالمستوى الامني و التوعوي والإرشادي وبما يخدم مصلحة المواطنين في مختلف المرافق والوحدات الأمنية.

الدفعة الأولى كانت قد تخرجت منتصف الأسبوع المنصرم ضمن برنامج دعم من الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة للأجهزة الأمنية.