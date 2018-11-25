النعمان: أي مقترحات لإبقاء الميليشيا في الحديدة لن تلقى أي اهتمام

أكد وكيل وزارة الإعلام فياض النعمان، أن أي مقترحات لإبقاء الميليشيا في الحديدة لن تلقى أي اهتمام، باعتبارها محاولة لشرعنة الانقلاب.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة «عكاظ»، الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - إن وفد الشرعية جاهز للذهاب إلى ستوكهولم ولديه ً الصلاحيات الكاملة لإجراء مشاورات مثمرة، ونتمنى أن يكون لدى وفد المليشيا الصلاحيات الكاملة أيضا، وأن لا نظل ساعات ننتظر الرد يأتي من صنعاء وطهران على أي مقترحات للمبعوث الأممي.

وتوقع أن يحدد غريفيث زمن المشاورات في لقاءاته خلال الساعات القادمة في الرياض.

وأضاف: نحن نرحب بدور الأمم المتحدة في إنهاء الأزمة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي.

مشددا على ضرورة انسحاب المليشيات من الحديدة ومينائها وتسليمها للحكومة الشرعية لإدارتها كون ذلك حقا سياديا وشرعيا يفرضه القرار 2216 .

وتساءل رئيس تحرير وكالة «وطن» ماجد الطياشي: «كيف نثق بأن هذه المليشيا تسعى للسلام وهي التي أطلقت صواريخ من داخل أحياء الحديدة بعد دقائق قليلة من مغادرة غريفث»؟،.

وقال: «نعرف ثقافة الثعالب في المكر والخداع ولنا تجارب معهم خلال عقدين من الزمن بدءا من الحرب الأولى في صعدة وانتهاء بمشاورات الكويت»