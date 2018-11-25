تقدم ميداني كبير لقوات الشرعية في مقبنة بتعز

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، 25 تشرين الثاني، 2018 تقدما كبيرا في مديرية مقبنة بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية تمكنت من استعادة السيطرة على جبل عودين إضافة إلى قطع خط الإمداد الوحيد في جبهتي الاشروح والكدحة والجبال المحاذية.
وأضافت أن قوات الجيش حررت أيضا تبة الزوم والشاهد وجبل رحمي والردمة.
وأشارت إلى أن القوات الحكومية استولت على أسلحة متنوعة في المناطق التي فرت منها المليشيا.
وتشهد جبهات تعز، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
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