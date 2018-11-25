شكرا لقرائتكم خبر عن تطور عسكري مفاجئ ”جنوباً”.. سقوط أحد أهم الجبال المطلة على قاعدة العند الاستراتيجية بيد الحوثيين..وهذا مايحدث الآن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت إلى جبهتي كرش والقبيطة اليوم السبت، تعزيزات عسكرية قدمت من العاصمة المؤقتة عدن، عقب سقوط مواقع بيد ميليشيا الحوثيين بعد أن كانت لدى الجيش الوطني.

ونقل”الموقع بوست” عن مصادر عسكرية،إن التعزيزات العسكرية أرسلها اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية بالتنسيق مع قيادة المنطقة الرابعة.

وأضافت أن تلك التعزيزات ستكون مهمتها إسناد قوات الجيش الوطني هناك واستعادة المواقع التي تقدمت فيها ميليشيا الانقلابيين، واسقطت مواقعهم في جبل جالس المُطل على قاعدة العند العسكرية.