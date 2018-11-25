شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطالب رئيس الجمهورية بإقالة وزيرتسبب بانهيار العملة ..والاخير حاول التصال بهادي لكنه لم يرد عليه (الأسم - تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر مطلعة في العاصمة عدن ان رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك طرح على رئيس الجمهورية في اتصال هاتفي اقالة وزير الأوقاف والارشاد القاضي احمد عطية قيل ان المبررات التي طرحها رئيس الوزراء اقتنع بها الرئيس هادي.

وذكرت المصادر ان رئيس الوزراء كان قد طرح على وزير الأوقاف ضرورة ترشيد التدفق اليومي للمئات من المعتمرين اليمنيين الذين يصلون لأكثر من الفين معتمر يوميا وهو ما يؤدي الى خروج العملة الصعبة من النقد الاجنبي وخصوصا العملة السعودية بنحو خمسة مليون ريال يومياً الذي ينتج عنه اضعاف العملة الوطنية وارتفاع سعر الصرف.

المصادر أكدت ان وزير الأوقاف حاول التواصل مع الرئيس هادي الا أن الرئيس رفض اتصاله عدة مرات ما جعل الوزير عطية يعقد اجتماع رسمي في مكة المكرمة ويعلن عن تقليص عدد تأشيرات العمرة يومياً الى 800 تأشيرة وفق ما اعلنت عنه وكالة سبأ الرسمية