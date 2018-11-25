شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن :أول صورة واضحة للقيادي الحوثي ‘‘القنديل’’ الذي ضحت المليشيات بـ14 قتيل وجريح من عناصرها لسحب جثمانه .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ميدانية السبت 24 نوفمبر تشرين الثاني 2018م بمقتل نجل قيادي حوثي كبير في معارك بمحافظة البيضاء (وسط اليمن ).

ونقل مأرب برس عن مصادر ميدانية في اللواء 117 ان نحو 14 حوثيا سقطوا بين قتيل وجريح بينهم نجل القيادي الحوثي المعين في منصب مدير مديرية مدينة البيضاء جعفر احمد ابوبكر حسين الرصاص بعد دحر اللواء 117 تسللات لمجموعات من الميليشيات الحوثية على تبة الشهيد في جبهة (قانية).

وذكرت المصادر ان قيادات المجاميع الحوثية ضحت بالعديد من العناصر سعياً لسحب جثة القتيل جعفر الرصاص لكن دون فائدة ، غير ان خسائرهم زادت.

وابو الصريع المدعو احمد ابوبكر حسين الرصاص قيادي حوثي وهو من اول من انضم الى الحوثيين في فترة مبكرة جداً وسافر إلى طهران والى الضاحية الجنوبية وهو الان مدير لمديرية مدينة البيضاء ، وكان في مقدمة من استقبل الحوثيين في البيضاء.

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