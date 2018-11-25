شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو .. خطيب حوثي يعلن كفره بدين محمد ويتطاول على الصحابة ويتحدث عن طارق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ثأر فيديو لخطيب “حوثي” وهو يتطاول فيه على الصحابة، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.

ويظهر الفيديو المتداول مهاجمة الخطيب الحوثي الصحابة رضوان الله عليهم قائلا: ”قالوا معاوية مؤمن.. عمرو بن العاص مؤمن.. أبو هريرة مؤمن”، ليتابع قائلا:”إن كان هؤلاء من دين محمد فإني أبرأ من هذا الدين”، بحسب قوله.

ليعيد ما ذكره مرة أخرى ويؤكد كفره بالإسلام قائلا :” إن كان هؤلاء من دين محمد فإني أبرأ من هذا الدين” .

إلى ذلك اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن التطاول على أصحاب النبي، ما هو إلى انعكاس للانحطاط الذي وصل إليه خطباء جماعة الحوثي الانقلابية.

وفي فيديو اخر قال الخطيب الحوثي مخاطباً اولياء الأمور : اذا سمعت ابنك يبشرك بقدوم طارق فوجه رصاصة الى رأسة ان كنت مسلماً ..!!

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