النيابة المصرية تطلب التحريات في واقعة دهس 3 فتيات بالتجمع الخامس

طالبت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بإجراء التحريات حول واقعة مصرع فتاتين وإصابة أخرى دهسًا، إثر تعرضهن للدهس من قبل سيارتين بشارع التسعين بالتجمع الخامس.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن الفتيات كنّ يعبرن الشارع، ودهستهن سيارة مسرعة يقودها شاب وأخرى تقودها فتاة، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت عند نزلة كوبري المشير "طنطاوي" بشارع التسعين.

ووفق النيابة، فإن الواقعة قُيدت "دون قصد"، نظرًا لطبيعة الشارع التي تسمح سير السيارات مسرعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، مساء أمس، إخطارا من أحد المستشفيات الحكومية بمصرع فتاتين وإصابة أخرى بحادث مروري أثناء عبورهن شارع التسعين بالقاهرة الجديدة.

وبانتقال قوات الأمن إلى المستشفى تبين وفاة فتاتين، بعد تعرضهما لإصابات خطيرة بالمخ، وإصابة أخرى بإصابات خطيرة.

وبعمل التحريات الأولية، وتفريع الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة، تم التوصل إلى الأرقام التي تحملها اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارتين، والتوصل إلى سائقيها.

وبعرض المتهمين على النيابة، أكدا أنهما تفاجئا خلال قيادة كلا منهما سيارته في شارع الـ 90 بالفتيات، بفتيات يعبرن الطريق بشكل عشوائي، ولم يتمكنا من السيطرة على السيارتين، فتم دهسهن.