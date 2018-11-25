صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا برازح الحدودية

قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، 25 تشرين الثاني، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقال مصدر محلي إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي عنيف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وشهد المديرية، الأسبوع الماضي، مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والمليشيا.
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