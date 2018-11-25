ناطق الحكومة يعلن موقفها من أي مقترحات تتعلق بالحديدة لا تتوافق مع المرجعيات

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الشرعية راجح بادي، أن أي مقترحات بشأن الوضع في الحديدة خارج إطار المرجعيات الثلاث فإنها لا تعني الشرعية بشيء.

ونقلت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد عن راجح بادي قوله: «أي اتفاقات أو حلول أو مقترحات تتعلق بالحديدة لا تنسجم ولا تتوافق مع المرجعيات الثلاث نحن غير معنيين بها، وما أفاد به المبعوث الدولي هو أن لديه مقترحات محدثة للسلام ترتكز على المرجعيات الثلاث، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي مقترحات جزئية خارج تلك المرجعيات».

وأكد بادي، أن ما يقال في وسائل الإعلام عن تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث، أو أن يتولى موظفون تابعون للأمم المتحدة الإشراف على الميناء وبقائه تحت سيطرة الميليشيا؛ مقترحات تتعارض مع مرجعيات السلام وتتجاهل الحقائق على الأرض.

وبشأن موعد ذهاب فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي إلى السويد أكد الناطق باسم الحكومة، أنه وحتى الآن لم تتسلم الشرعية دعوة رسمية للمشاورات القادمة تحدد الزمان ولا المكان.

إلى ذلك قالت مصادر سياسية «البيان»، إن مارتن غريفيث سيلتقي غداً في الرياض بوزير الخارجية خالد اليماني وغيره من مسؤولي الشرعية، وسيطلعهم على نتائج لقاءاته مع قادة الميليشيا الإيرانية في صنعاء، وأكدت أن ما صدر عن قادة الميليشيا يظهر أنها غير جادة وتحاول المراوغة والتلاعب بأي مقترحات جادة لبناء الثقة قبل الذهاب إلى مشاورات السلام المقترحة أسوة بما يحصل في كل جولة.