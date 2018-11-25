قال قائد اللواء 117 مشاه العميد "صالح العرادي" إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلت محاولة تسلل للمسلحين الحوثيين الى تبة "الشهيد" في ميمنة جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وأكد أن المواجهات أسفرت عن مقتل 20 حوثياً بينهم قيادات، كما تكبدت الجماعة خسائر مادية كبيرة. وتشهد جبهة قانية، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 حوثيا خلال مواجهات مع الشرعية في قانية بالبيضاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .