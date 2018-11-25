شكرا لقرائتكم خبر عن وردالان: سياسي يفاجئ الجميع ويكشف ما سيحدث بالأيام القادمة في الحديدة .. ومصير المفاوضات .. ويعلنها مدوية هذا هو الخيار الوحيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنبأ المحلل والكاتب السياسي علي البخيتي بما تحمله الأيام القادمة بخصوص معركة الحديدة وبمصير المفاوضات المرتقبة والجهود الدولية المرافقة.

واستبعد البخيتي في تغريدة على تويتر رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" قبل قليل، أن الجهود الدولية ستوقف معركة ‎الحديدة..

مضيفا: نحن في استراحة محارب فقط؛ واستعداد للمرحلة الأخيرة من التحرير؛ والتي ستنطلق قريباً وبقوة.

وأشار إلى أن التأخير يهدف لإعطاء فرصة للجهود الدولية والكل متأكد أن ‎الحوثيين سيتعنتون كعادتهم.

واختتم البخيتي تغريدته مؤكدا أن الحرب هي الخيار الأوحد الذي فرضه الإماميون -يقصد الحوثيين- على اليمنيين.