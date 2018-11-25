شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قائد قوات الحزام الأمني يقدم استقالته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية أن عبداللطيف السيد قدم استقالته من قيادة الحزام الامني في ابين دون ان يبدي أسباب الاستقالة.

إلا إن مصادر قالت ان سبب الاستقالة التي قدمها السيد للتحالف العربي هو ضعف الدعم الذي يتلقاه الحزام في ابين وكذلك ما يحصل من تداخل المهام .

وأشارت المصادر إلى أن التحالف العربي رفض إستقالة السيد.

يأتي ذلك بعد أقل من اسبوع من مقتل نائبه فهد غرامة الذي تم اغتياله بمدينة أنماء في عدن ولم يتم القبض او التعرف على قتلته لحد الآن.