شباب بحضرموت يدشنون مبادرة لتوفير الرغيف يوميا لـ"400" أسرة فقيرة



دشن أمس السبت، شباب بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، مبادرة "رغيفهم حياة" لتوفير الرغيف لـ 400 أسرة محتاجة ومتعففة.

وقال مشروف المبادرة عبدالعزيز بن مرضاح، أن المبادرة ينفذها شباب متطوعون، وتهدف لتوزيع 2000 رغيف خبز لـ400 أسرة وبشكل يومي على مدار العام.

وأشار إلى أن القائمين على المبادرة يسعون إلى التوسع لاستهدف مناطق جديدةداخل حضرموت وزيادة عدد الأسر المستفيدة.

وذكر بن مرضاح، أن الرغيف يصل يوميا إلى بيوت المحتاجين، حفاظا على كرامتهم ولتوفير للمشقة عليهم بالذهاب بشكل يومي للمخبز.

وبين أن المبادرة وحرصا من القائمين عليها للوصول إلى المحتاجين المتعففين، استعانت ببعض الأئمة وعقال الحارات والناشطين الاجتماعيين بمدينة المكلا، وأصحاب البقالات الذين دلوا القائمين على المبادرة على أسر متعففة تأخذ قوت يومها بالآجل.

وأشار إلى أن هذا الحرص من المبادرة يأتي لضمان الوصول للحالات المستفيدة التي تستهدفهم المبادرة في مرحلتها الأولى.

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف أطياف شتى من قاطني مدينة المكلا، من أبناء حضرموت والنازحين بعضا من محافظات اليمن ومن دول أخرى ممن يعانون الفاقة والحاجة.

وشكر بن مرضاح جميع المساهمين في دعم المبادرة.