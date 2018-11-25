شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عشرات الأسرى من الحوثيين بقبضة القوات المشتركة بالحديدة .. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القوات المشتركة تأسر العشرات من مقاتلي جماعة الحوثيين خلال معارك شهدتها منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة خلال اليومين الماضيين.



واشاد عشرات الأسرى من الحوثيين الذين تم أسرهم في كليو16 شرق مدينة الحديدة من قبل القوات المشتركة اليمنية عن ارتياحهم الشديد لما يلاقوا من حسن المعاملة.

حيث قالوا الأسرى أنهم يشعرون بارتياح شديد لما وجدوا من كرم وحسن معاملة من قبل ألوية العمالقة، مؤكدين بالوقت نفسه أنها لا توجد هناك أي تقصيرات تجاههم من أكل وشرب وراحة تقدمها لهم ألوية العمالقة.

وتأتي هذه المعاملة الحسنة التي تقوم بها ألوية العمالقة وعموم القوات اليمنية المشتركة في اطار احترامها لما تمليه عليها القوانين الدولية والشرائع السماوية والأخلاق الإنسانية والتي تكفل حق الأسير بحسن المعاملة وتوفير له كل متطلابته.