شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن وجه الحوثيون الاتهام لقصف التحالف .. شاهد حقيقة سقوط سقف مدرسة بصنعاء على رؤوس طالباتها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل "الخليج 365" على معلومات تفصيلية عن مدرسة أرض الجنتين التي سقط أحد أسطح فصولها على رؤوس الطالبات صباح السبت.

وقال أحد الناشطين يعمل ضمن مجموعة من زملاءه في المجال الإنساني والخيري ” أنهم رفعوا أيديهم الأسبوع الماضي بعد أخذ ورد مع الأهالي..

وسرد تفاصيل مساعدة الأهالي هناك قائلا ” بدأنا في دعم المدرسة بالكتب والسبورات والمستلرمات المدرسية وبقى المبنى كنا ناويين نهدمة ونبني لهم مباني جديدة وبدأنا في مرحلة الحفر للأساسات وطلبنا من الأهالي التعاون معنا ويشتغلوا معنا بأجور أقل حيث ان اغلبهم بنائين ونجارين وغيره ..

وواصل حديثه قائلا ” رفض الأهالي التعاون معنا وطلبوا مننا حسابا كاملا كما هو في عمل المقاولات ..فأخبرناهم أن هذا عمل إنساني وخيري وقدمنا هناك لمساعدتكم وأبناءكم إلا أن الأهالي رفضوا ذلك تماما.

ويواصل الناشطون في تفاصيل القصة ” تركنا لهم المواد وذهبنا.والصباح وقت الطابور رفعوا ترابا بكميات كبيرة إلى سطح أحد الفصول وصعد مهندس لمعاينة السقف برفقة عدد من أبناء المنطقة وفجأة سقط السقف على رؤوس الطالبات.

إلى ذلك وجه الحوثيون اتهاما لطائرات التحالف العربي بالقصف بجانب المدرسة التي قالوا أنها تعرضت لأضرار .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيات الحوثية عبدالكريم الجنداري أن قصف طيران التحالف على منطقة عمد القريب منها أدى إلى تخلخل المبنى وبالتالي سقوط سطح أحد الفصول الدراسية. حسب قوله.

إلى ذلك رد عدد من أهالي المنطقة على تصريحات الحوثيين مؤكدين أن المدرسة مهترئة منذ أكثر من 7سنوات بسبب الإهمال الحكومي في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بمنطقة قاع القيضي.

ونشر عدد من الناشطين منذ أكثر من شهرين مقاطع تظهر حالة المدرسة المهترئة والتي يدرس فيها الطلاب بلا كراسي أو طاولات كما أن المدرسة لا تملك أبواب على لفصولها الدراسية.

وتسبب سقوط سطح أحد الفصول الدراسية السبت في إصابة 10 طالبات بحسب المصادر الطبية في مستشفى 48 بمنطقة حزيز بينهن ثلاث حالات بحالة حرجة.