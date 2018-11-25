شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خمسة أسرار ستذهلك عندما تعلم أنها موجودة على هاتفك ! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - يستخدم كثير منا خرائط "غوغل" من أجل الوصول إلى الأماكن، التي لا يعلم وجهتها، لكن لا يعلم الكثيرون أن هناك أسرارا وخفايا ستجعل استخدام تلك التقنية مذهلا بالنسبة لهم.



نشر موقع الدعم الرسمي لخرائط غوغل عدد من تلك الأسرار والخفايا.

1- وضع القيادة:

يمكن لخرائط غوغل أن تساعد مستخدمها في قيادة السيارات، وبالفعل يستخدمها عدد كبير من قائدي السيارات، خاصة في خدمات سيارات الأجرة المدفوعة الأجر، مثل "أوبر".

لكن لا يعلم الكثيرون أن هناك "وضع القيادة"، الذي يمكن المستخدم على خرائط غوغل من معرفة حركة المرور في مساره الحالي، والأماكن المهمة على طول مساره، التي يمكن أن يتوقف أمامها وفق اهتماماته وتفضيلاته، والوقت المتوقع أن يستغرقها فيه مضافا إلى طول الرحلة ذاتها.

2- تشغيل الوسائط:

يمكن من خلال خرائط "غوغل" أن تشغل مختلف الوسائط المستخدمة، خلال قيادتك للسيارة، بحيث يمكنك تشغيل الموسيقى مثلا من داخل تطبيق خرائط غوغل نفسها.

ولتفعيل تلك الخاصية تحتاج إلى الدخول إلى إعدادات التطبيق، ثم تفتح خيار "إعدادات التنقل"، وتفعيل خيار إظهار عناصر التحكم في تشغيل الوسائط.

3- المشاركة:

يمكن لمستخدمي خرائط "غوغل" أن يشاركوا مواقعهم الفعلية ومسارهم المخطط له والوقت المتوقع أن يصل فيه مع أشخاص آخرين.

كما يمكن تفعيل تلك الخاصية لتعمل لفترة محددة، ثم يتم إيقافها تلقائيا.

4- إيقاف التغيير:

يصاب عدد من المستخدمين بحالة من الارتباك، بسبب تغيير خرائط "غوغل" من اتجاهاتها بصورة مستمرة وفقا لحركة سير المستخدم، وهو ما يجعلهم يصابون بارتباك، خاصة إذا ما كانوا يقودون السيارة، لذلك تمكن الخرائط المستخدمين من تثبيت خيار الحفاظ على اتجاه ثابت خلال التنقل.

ويتطلب هذا من المستخدم فتح الإعدادات، ثم الدخول إلى إعدادات التنقل، والانتقال إلى قسم "عرض الخرائط"، ومنها إلى تنشيط خيار "اجعل الخريطة ذات اتجاهات ثابتة" أو Keep map north up.

5- أماكن الترفيه:

تزور مكان غريب أو في بلد لم تنزلها من قبل، وتبحث عن فندق أو مطعم أو أماكن للترفيه، يمكن أن تجعل خرائط "غوغل" بمثابة مرشد سياحي لك، يدلك على أفضل المطاعم والمقاهي والفنادق ضمن الحيز الموجود فيه.

كل ما عليك أن تفتح إعدادات التطبيق، ومنها تنتقل إلى تفضيلات الطعام والشراب، واضغط على خيار "إضافة" لتظهر لك قائمة مطولة من أنواع الأطعمة والمشروبات، ثم تختر ما ستفضله، ومنها سيظهر لك أماكن مختلفة من المطاعم والمقاهي والفنادق.