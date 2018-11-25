شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : أول قرارصارم يتخذه رئيس الحكومةالجديد ..وزراء يقدمون استقالاتهم وآخرين يرضخون للتنفيذ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة، إن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، منع أعضاء حكومته من السفر إلى خارج اليمن واحتجز جوازاتهم في معاشيق بعد عودته من الرياض فور تعيينه خلفاً لدكتور أحمد عبيد بن دغر .

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية لوسائل إعلام، بان رئيس الوزراء معين عبدالملك يحتجز جوازات الوزراء في معاشيق وأن وزير المالية البطاني، قدم استقالته من الوزارة وغادر عدن بعد هذا الإجراء من رئيس الحكومة.

وكان رئيس الوزراء قد طالب من الرئيس هادي اقالة وزير الاوقاف لعدم تنفيذه توجيهات الحكومة بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمعتمرين لاستنزافها العملة الصعبة

ولم يتسنى لنا الحصول على تعليق رسمي من الحكومة للتعليق على الخبر.