شكرا لقرائتكم خبر عن قضية « خاشقجي » تشعل حربا بين « الكونجرس » الامريكي والرئيس « ترمب » والاخير يواجه تحقيقا وشيكا وغير مسبوق ! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في قرار طاريء اقر الكونجرس الأمريكي اجراء تحقيق خاص حول ما تضمنته خلاصة توصلت اليها تحقيقات المخابرات الأمريكية تثبت اصدار ولي العهد السعودي لامر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي .



واكد الرئيس المرتقب لجنة الاستخبارات بالكونجرس الممثل للحزب الديمقراطي انه سيتم فتح تحقيق حول موقف ترمب الاخير الذي انحاز فيه للسعودية وتجاهل خلاصة المخابرات التي اثبتت وقوف بن سلمان بشكل مباشر وراء قتل الصحفي خاشقجي الى جانب التدقيق في للارتباطات الماليه بين ترمب وولي العهد السعودي في حال وجد مثل هذا الارتباط .

من جهته أكد النائب الديمقراطي آدم شيف أن التحقيق المرتقب في الكونجرس يهدف الى فحص النتائج التي توصلت اليها تحقيقات السي ايه ايه .