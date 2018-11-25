شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مفاجئ في الحديدة واشتعال المواجهات في إعلان صريح لموت الهدنة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد مداخل مدينة الحديدة الشمالية الشرقية في هذه اللحظات مواجهات عنيفة بين قوات الألوية المشتركة بدعم من التحالف العربي ومليشيات الحوثي الانقلابية. وقال سكان محليون في المدينة " أن اشتباكات هي الأعنف تدور في شارع الخمسين شمال شرق المدينة. وحسب المصادر المحلية " فإن الحوثيين يستخدمون المدفعية من وسط المدينة لقصف مواقع للقوات المشتركة المتمركزة في أطراف شارع الخمسين و7 يوليو شمال شرق المدينة. يأتي هذا بعد ساعات من مغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مدينة ميناء الحديدة التي زراها صباح الجمعة.

شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مفاجئ في الحديدة واشتعال المواجهات في إعلان صريح لموت الهدنة .. شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .