شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرة في تعز احتجاجاً على الانفلات الأمني بالمدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تظاهر العشرات من أبناء محافظة تعز، اليوم السبت؛ تنديدا بأعمال الانفلات الأمني الذي شهدته المدينة في الأيام الأخيرة.



ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات ولافتات تطالب السلطة المحلية والاجهزة الامنية بإيقاف حالة الانفلات الأمني في المدينة، وإقالة الفاسدين في الأجهزة الأمنية.



وطالب المحتجون رئاسة الجمهورية، والحكومة ووزارة الداخلية؛ بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الانفلات الأمني ومحاسبة المتورطين والمطلوبين أمنياً.

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